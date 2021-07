„Ich bin wie ein fliegendes Stativ“

Was braucht es eigentlich für diesen Job? „Nicht nur das Fliegerische, sondern auch das Verständnis für Bewegtbilder. Und die Freude an dem, was man macht. Dann wird man ein brauchbarer Filmpilot“, erzählt Flaim, der schon als Kind diesen Berufswunsch hatte. „Zur Firmung habe ich dann einen Rundflug bekommen, danach wollte ich nichts anderes mehr machen.“ Eines weiß er sicher: „Auch wenn es hart ist: Wenn man es unbedingt will, schafft man es auch!“