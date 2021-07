Suche nach vermisstem Buben (4) abgebrochen

So standen 40 Mann - sogenannte Springerposten - unter der Wehrmauer: „Dabei handelt es sich um seilgesicherte Rettungskräfte, die jederzeit in das Wasser springen könnten.“ Bis in den Abend suchten die Männer und Frauen nach dem Bub - unter anderem mit Sonar-Booten und Leichenspürhunden. Bislang ohne einen Hinweis auf den Körper des Buben. Gegen 17 Uhr musste die Suchaktion abgebrochen werden. Derartig großangelegte Suchen gibt es künftig nicht mehr. In den kommenden Tagen ist nur noch die örtliche Wasserrettung in deutlich schmälerer Besetzung unterwegs. Auch Drohnen-Kontrollflüge sollte es vereinzelt geben. Gewolf: „Fakt ist leider, wenn sich so ein kleiner Kinderkörper hinter einem Stein versteckt, ist er nicht mehr zu finden.“