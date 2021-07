Video: So spektakulär ist Hindernisschwimmen

Diesen Sommer findet ein Regionalturnier des internationalen Militärsportverbandes „CISM - Conseil International du Sport Militaire“ statt. Dabei handelt es sich um einen militärischen Fünfkampf der an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ausgetragen wird. 50 Athletinnen und Athleten treten in den Disziplinen Hindernisbahn, Schießen, Hindernisschwimmen, Geländelauf und Handgranaten Ziel- und Weitwurf an. Österreichs Team startet mit einer weiblichen Athletin und fünf männlichen Athleten in das Turnier. Am heutigen Donnerstag fand das sogenannte Hindernisschwimmen statt. Sehen Sie hier im Video spektakuläre Impressionen.