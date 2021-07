7000 Lehrstellen mehr als Bewerber verfügbar

„Wir haben 13.000 Lehranfänger und 43.000, die schon in Ausbildung sind. Das ist ein Plus von 1,1%“, so Scheichelbauer. Viele Firmen suchen jedoch weiterhin. Mit einer aktuellen Kampagne, den Talentechecks in allen Bundesländer-Wirtschaftskammern usw. will man verstärkt auch Maturanten, Studienabbrecher und andere Gruppen für die Lehre gewinnen.