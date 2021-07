Keine Geburtstagsfeier, weil das Geld fehlt

Viele der 33.000 Kinder und Jugendlichen, die in OÖ von Armut betroffen sind, leben in überbelegten Wohnungen. „Sie wissen, dass kein Geld da ist und leiden unter Stressbelastungen“, sagt Jasmine Chansri, neue Volkshilfe-Landesgeschäftsführerin. Im Alltag hat Armut viele Facetten, u.a. können elf Prozent der Kinder keine Freunde zum Spielen oder Essen einladen; Fünf Prozent können nicht an Schulaktivitäten teilnehmen und vier Prozent können keine Geburtstagsfeier machen, weil das Geld fehlt. „Wir als Volkshilfe wollen jetzt nicht länger zuschauen“, so Chansri.