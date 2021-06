Rapid: Dibon feiert Comeback nach einem Jahr Pause

Nach gut einer Stunde war’s so weit, feierte Rapids Dibon beim Test-5:2 gegen Lafnitz sein Comeback. „Nach so langer Zeit war ich fast angespannt, freute mich dann über die 30 Minuten. Alles lief ohne Probleme“, so der Leithammel, der am 3. Juni 2020 in Salzburg einen Kreuzbandriss erlitten hatte.