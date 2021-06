Nachdem Frau kenterte, wird rotes Kanu gesucht

Die Frau war gemeinsam mit einem 57-jährigen Kanufahrer aus Vorarlberg gegen 11.30 Uhr auf der Drau von Lienz in Richtung Dellach/Drau unterwegs. Beide Personen waren gut ausgerüstet. Etwa 500 Meter oberhalb der Mündung des Pirkner Baches in Oberpirkach, Gemeinde Oberdrauburg, kenterte die Frau und musste ihr rotes Kanu verlassen. Sie konnte sich selbst ans Ufer retten und blieb unverletzt. Der Mann paddelte ebenfalls zum Ufer. Das Kanu der Frau trieb jedoch weiter flussabwärts und konnte bisher nicht aufgefunden werden. Zweckdienliche Hinweise bei Wahrnehmung des roten Kanus werden an die Polizeiinspektion Oberdrauburg oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.