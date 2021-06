Soll Innsbruck Schulden tilgen oder investieren?

Altstadt braucht neues Pflaster

Es bliebe aber auch so einiges auf der To-Do-Liste übrig. „Die Pflasterung der Altstadt könnte vorgezogen werden oder die Neugestaltung Vorplatz des Landestheaters bzw. Haus der Musik, wo fertige Projekte in den Schubladen liegen“, erklärt Neos-GR Julia Seidl. Ihr fällt jede Menge an Projekten ein: „Riesenrundgemälde oder alte Talstation Patscherkofelbahn harren ihrer Wiederbelebung. Innsbruck an den Inn wäre ebenso ein Thema wie ein mögliches Strandbad in Kranebitten. Auch die von uns geforderte Stadtseilbahn in Innsbruck wäre eine nähere Betrachtung wert“, meint Seidl. BM Georg Willi könnte seine im Wahlkampf gewünschte Innbrücke beim Marktplatz konkretisieren. Geld wäre vorhanden, allein: Es geht nichts weiter.