Kalter Almkanal und heißer Asphalt in der Altstadt

Für rund 150.000 Salzburger ab 16 Jahren ist die Hitze eine „starke oder sogar sehr starke körperliche Belastung“, macht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) nach einer Analyse auf Basis von Statistik Austria-Daten klar. Für weitere 80.000 Salzburger ist die Hitze eine Belastung: Also mehr als 200.000 Menschen in unserem Bundesland leiden unter den von Jahr zu Jahr steigenden Hitze-Tagen. Und der VCÖ sagt das, was die „Krone“ bereits in Berichten durchscheinen ließ: „Zum Schutz der Bevölkerung braucht es in den Städten und Gemeinden mehr kühlendes Grün und mehr schattenspendende Bäume.“