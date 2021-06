Causa Arnautovic: Ein „Kasperl“ für die UEFA

In dieser Ausgabe von „Krone oder Kasperl“ treten Peter Frauneder und Moderator Michael Fally mit Teamdressen des österreichischen Fußballnationalteams auf. Mit gutem Grund: Österreichs erstmaliger Einzug in ein EM-Achtelfinale ist natürlich in der Sendung zentrales Thema. Außerdem reden Frauneder und Fally über die Causa Arnautovic (dafür gibt‘s den Kasperl für die UEFA), David Alabas Position, den Grand Prix in Spielberg, Dominic Thiem und den tragischen Tod von Reporter-Legende Peter Elstner.