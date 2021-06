Delta-Mutation: Derzeit 19 Verdachtsfälle in Tirol

Von Freitag bis Montag waren die Bürger der Gemeinden Birgitz, Götzens, Grinzens, Axams, Thaur, Hall, Absam, Rum und Mils dazu aufgerufen, sich freiwillig einem PCR-Test zu unterziehen. „In Rahmen dieser Aktion wurden rund 2420 Tests durchgeführt, bis dato liegen drei positive Testergebnisse vor, von denen zumindest in zwei Fällen nach derzeitigem Kenntnisstand ein Verdacht auf die Delta-Mutationsvariante gegeben ist“, heißt es in einer Aussendung des Landes. Insgesamt gebe es in Tirol derzeit 19 aktiv positive Delta-Mutationsverdachtsfälle.