Das letzte „Krone“-EM-Studio am Tag des Aufstiegs für Österreich. Natürlich war bei Martin Grasl und seinen beiden Gästen Ilco Naumoski und Felix Gasselich an einem Tag wie diesen auch die Partyqualität der beiden Experten Thema. „Ich war in der dritten Halbzeit besonders stark“, sagt Austria-Legende Gasselich. Die Replik von Naumoski: „Bei mir gab‘s zehn Halbzeiten.“