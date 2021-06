23. Juni: Keine guten Erinnerungen fürs ÖFB-Team

Der 23. Juni - ein Tag an dem Österreich keine guten Erinnerungen bei Fußball-Großereignissen hat. Bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich musste sich das ÖFB-Team den Italienern mit 1:2 geschlagen geben. Peter Moizi, stellvertretender „Krone“-Sportchef und leidenschaftlicher Trikot-Sammler erinnert sich nicht nur an die negativen Seiten dieses Sommers. Während der WM 1998 gab es erstmals Public-Viewing-Events in Österreich.