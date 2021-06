22. Juni: Dänemark schreibt Fußballgeschichte

Am 22. Juni 1992 trug sich Dänemark in die Geschichtsbücher ein. Als krasser Außenseiter bezwangen die Skandinavier den Titelverteidiger aus den Niederlanden und zogen ins Finale der Europameisterschaft ein. Peter Moizi, stellvertretender „Krone“-Sportchef und leidenschaftlicher Trikot-Sammler erinnert sich nicht nur an die sensationellen Dänen, sondern auch an ein schmerzliches Kapitel der österreichischen Fußballgeschichte.