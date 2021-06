Volle Autobahnen: Rettungsgasse bleibt Streitfall

Nachbar als Vorbild

In Deutschland geht man diesbezüglich schon ganz andere Wege: Um blockierenden Autofahrer möglichst schnell der Polizei zu melden, hat ein 17-jähriger Schüler im Rahmen einer Forschungsaktion jetzt ein System entwickelt, dass sich einfach in allen Rettungsfahrzeugen installieren lässt und uneinsichtige Teilnehmer gnadenlos abmahnt. Die Erfindung des Jungflorianis ist recht einfach zu installieren und an Martinshorn und Blaulicht gekoppelt. Datum, Uhrzeit und Kennzeichen werden aufgenommen und weitergeleitet. Diverse Projekte sind nun auch hierzulande in Planung.