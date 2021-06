Josef Hader: „Das System deformiert einen“

„Krone“: Herr Hader, „Hader On Ice“ ist Ihr erstes neues Kabarettprogramm seit „Hader muss weg“ vor 17 Jahren. Hat bei Ihnen die Realität der gegenwärtigen Welt die Dringlichkeit für ein neues Programm herausgekitzelt?

Josef Hader: Für mich war klar, dass ich nach meinem ersten Regiefilmprojekt „Wilde Maus“ ein neues Programm schreibe. Ich hatte meinen Filmschwerpunkt und mit meinem ersten eigenen Werk habe ich dort einen Kreis geschlossen. Als ich vom neuen Live-Projekt sprach, schauten mich viele ungläubig an und meinten, dass ich das nicht mehr nötig hätte. So als wäre ich ein Pensionist, der es auch lassen könnte. Es wurde gezweifelt, ob ich das noch kann. Das hat die Lust auf ein Comeback á la Muhammad Ali erweckt, um es noch einmal allen zu zeigen. In den letzten Jahren habe ich Lust bekommen, mit dieser neuen Zeit, in der wir leben, umzugehen. Bei „Hader spielt Hader“ habe ich bemerkt, dass es nicht mehr so gut in die Gegenwart passt. Man adaptiert zwar das Programm, aber vieles vom Wahnsinn der heutigen Zeit kam dort nicht mehr vor. Die Menschen, die immer irrationaler werden, gab es schon vor Corona. Vernunft und Realität waren bis in die höchste Weltpolitik hinauf keine Kategorie mehr. Da wollte ich ansetzen.