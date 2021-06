Heimische Fische erobern Lebensraum zurück

Fischbestände in keinem guten Zustand

Die Fischbestände des Inns und seiner Zubringer befinden sich aktuell in einem nicht sehr guten Zustand. „Renaturierungen sind am Inn so wichtig, weil den Fischen aufgrund von Uferverbauungen, unpassierbaren Barrieren und dem Schwallbetrieb der Kraftwerke geeignete Rückzugs- und Laichhabitate fehlen.