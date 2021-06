Hausmeister erlitt bei Brand Rauchgasvergiftung

11-Jähriger schlug in Innsbruck Alarm

Fast genau eine Stunde später musste auch die Berufsfeuerwehr Innsbruck zu einem Brand ausrücken. In einer Wohnung im Stadtteil Wilten geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Ölbrenner in Brand. „Als ein 11-jähriger Hausbewohner nach Hause kam, bemerkte er im Stiegenhaus den Signalton des Rauchmelders sowie starke Rauchentwicklung in der Wohnung und setzte einen Notruf ab“, informiert die Polizei. Im Anschluss wurde der Brand von der Berufsfeuerwehr Innsbruck gelöscht. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.