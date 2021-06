16. Juni: Schande von Gijón nimmt seinen Anfang

Der 16. Juni - 1982 verlor Deutschland bei der WM in Spanien gegen Algerien mit 1:2. Es war in der Österreich-Gruppe und der Anfang von der Schande von Gijón. Peter Moizi, stellvertretender „Krone“-Sportchef und leidenschaftlicher Trikot-Sammler, erinnert sich in diesem Video daran.