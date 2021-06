Öffentlichen Raum in Gemeinden aufwerten

Am Landhausplatz in Innsbruck wurde am Montag eine bemerkenswerte Ausstellung eröffnet: Sie zeigt die gelungensten Beispiele für Dorferneuerung landesweit. In Zeiten von immer mehr aussterbenden Ortskernen und gleichzeitigem enormen Flächenverbrauch an der Peripherie ein wichtiger Wegweiser, wie es anders gehen könnte.