Biker (46) nach Unfall in Lebensgefahr

Vierter schwerer Unfall für die Einsatzkräfte in Stubenberg am See in der Steiermark am gestrigen Sonntag: Nach Unfällen mit einem Lamborghini, zwei Motorrädern und einem Oldtimer krachte es in den Abendstunden erneut. Ein Biker war zu weit in die Fahrbahnmitte geraten und konnte trotz aller Versuche, eine Kollision mit einem Auto nicht verhindern. Der 46-Jährige wurde bei dem Crash lebensgefährlich verletzt.