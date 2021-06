„Hoffe, das Alaba-Herumgeschiebe hört jetzt auf“

„Gratulation nach Österreich!“ Interwetten-Experte Lothar Matthäus freut sich in seiner ersten EM-Analyse mit dem ÖFB-Team über den Auftaktsieg gegen Nordmazedonien. Dass Franco Foda David Alaba in der zentralen Verteidigung brachte, wertet Lothar als klugen Schachzug. Matthäus: „Ich hoffe, dass es jetzt aufhört, Alaba hin- und herzuschieben.“ Die Analyse in voller Länge gibt‘s hier im Video.