Chris Hemsworth: Fiese Glückwünsche an Chris Evans

Chris Hemsworth steht seit 2011 als Thor für unterschiedliche Marvel-Streifen vor der Kamera. Im selben Jahr trat Chris Evans auch das erste Mal seinen Job als Captain America an. Chris Pratt ist seit 2014 der Star-Lord der „Guardians of the Galaxy“ und stand für „Avengers: Infinity War“ mit seinen Kollegen vor der Kamera. Derzeit dreht er an der Seite von Chris Hemsworth zudem den Streifen „Thor: Love and Thunder“, der 2022 in die Kinos kommen soll.