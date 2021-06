Jeder will Favorit Spanien ein Bein stellen

Die Slowakei, Polen und Schweden jagen in der Gruppe E den dreifachen Europameister Spanien! Für Carsten Jancker ist die „La Furia Roja“, bedeutet die rote Furie, haushoher Favorit. Ein Bayern-Star könnte für die Spanier aber zum Albtraum werden. Goalgetter Robert Lewandowski will natürlich mit seinen Polen ebenfalls in die nächste Runde kommen. Hinter Spanien könnte es in einem Dreikampf um den zweiten Platz gehen.