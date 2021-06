12. Juni: Dress gegen Polen sorgt für ÖFB-Premiere

Peter Moizi, Fußball-Trikot-Sammler aus Leidenschaft, stellvertretender „Krone“-Sportchef und „Comedy-Hirte“, erinnert sich in dieser Serie an legendäre Spiele des Weltfußballs. Auch am heutigen 12. Juni packt er zahlreiche legendäre Trikots aus: Wie etwa die Wäsche der Franzosen aus dem Jahr 1984, nämlich das Trikot von Yvon Le Roux. Frankreich sicherte sich damals den Titel. 1988 traf am 12. Juni die Niederlande auf die UdSSR (0:1). Das legendäre Trikot von Frank Rijkaard zeigt Moizi in seiner Sammlung. Rijkaard und Co. holten trotz der Niederlage am Ende den Titel mit einem Finalsieg über die UDSSR. Revanche geglückt! Und zu guter Letzt stellt er das Trikot von Ex-ÖFB-Kicker Andreas Ivanschitz von der Heim-EM 2008 vor. Beim Spiel gegen Polen (1:1) wurden zum ersten Mal die Match-Details auf das Leiberl gedruckt.