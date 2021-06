11. Juni: Österreich verliert gegen Brasilien

Peter Moizi, Fußball-Trikot-Sammler aus Leidenschaft, erinnert sich in dieser Serie an legendäre Spiele des Weltfußballs. Zum Start in die EM am heutigen 11. Juni packt er insgesamt vier geradezu sagenumwobene Trikots aus: zwei, eines von Brasilo-Zauberer Zico und eines von Österreichs Roland Hattenberger, vom Spiel Brasilien - Österreich (1:0) bei der WM 1978; und zwei, eines von Sammy Ipoua und eines von Heimo Pfeifenberger, vom Spiel Österreich - Kamerun (1:1) von der WM 1998 - beide Spiele fanden an einem 11. Juni statt.