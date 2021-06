Waffen, getürkte Tests: Freiheit für Fälscher-Boss

Das ging ja nach der großen Aufregung schnell: Trotz des Waffenarsenals sowie getürkter Impfpässe und Testbestätigungen ließ ein Richter den mutmaßlichen Boss einer Fälscher-Bande wieder laufen. Die nachgemachten Zertifikate habe der 56-Jährige selbst in Lokalen & Co. verwendet, weil er sich nicht impfen lassen will.