NÖ: Waffen und Fälschungen in Wohnungen gehortet

Diverse Fälschungen in Wohnung sichergestellt

Festgenommen wurde daraufhin ein 56 Jahre alter Mann im Bezirk Neusiedl am See - er ist bereits mehrfach vorbestraft und arbeitslos. In dessen Wohnung sollten die Ermittler auf weitere Fälschungen stoßen. Gefälschte Covid-19-Impfpässe und Testergebnisse wurden entdeckt, ebenso Impfaufkleber, eine Vorlage zur Fälschung der Polizeiausweise und überdies auch noch diverse NS-Devotionalien.