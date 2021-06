Kameramann läuft Sprintern bei Rennen davon

Dieses Video aus China verzückt die Internetgemeinde: Der Student Hao Xiaoyang filmte ein Sprintrennen an seiner Universität in Datong, indem er am Rand der Laufbahn mitrannte. Verrückt: Trotz seiner mehrere Kilogramm schweren Kameraausrüstung sprintete der junge Mann wie ein Profi und lief dem Feld davon ...