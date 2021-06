Highlights vom Ruder-Weltcup in Sabaudia

Für den abschließenden Weltcup der Ruder-Saison 2021 und damit den letzten internationalen Test vor den Olympischen Spielen in Tokio trafen sich am vergangenen Wochenende die weltbesten Ruderer in Sabaudia in Italien. Als Gesamtsieger der 2021 World Rowing Cup Series wurde das deutsche Ruderteam mit 99 Punkten gekürt. Italien landete auf Platz zwei mit 88 Punkten und die Niederlande belegten den dritten Platz mit 80 Punkten.