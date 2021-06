Heißblütiger EM-Test: 33 (!) Fouls, siebenmal Gelb

Wales ist zum Abschluss der Vorbereitung auf die EURO ein Erfolg verwehrt geblieben. Gegen Albanien mussten sich der 20 Minuten vor Schluss eingewechselte Gareth Bale und Co. am Samstag in Cardiff mit einem 0:0 begnügen. Das Spiel war für ein Testmatch übermäßig ruppig, der Schiedsrichter musste ganze Arbeit leisten.