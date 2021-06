Darum trägt Englands EM-Hoffnung nur Mini-Stutzen

Wasch-Panne folgte Aberglaube

Der Grund für die kurzen Socken ist ein viel banalerer. „Einmal sind beim Waschen meine Socken eingegangen“, sagt Grealish. Höher als bis knapp über den Knöchel waren die Dinger nicht mehr ausziehbar. „Weil ich aber just in der Saison, in der das passiert ist, sehr gut gespielt habe, habe ich es beibehalten, die Socken kurz zu tragen. Es ist in den Aberglauben übergegangen.“