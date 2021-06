Griechenland-Hilfe bricht zu ihrer 100. Fahrt auf

Babywindeln werden immer benötigt. Eine Filialleiterin eines Supermarktes in Salzburg habe 60 Packungen Windeln, die wegen einer Umetikettierung nicht mehr angeboten wurden, zum Einkaufspreis gekauft und der Griechenlandhilfe geschenkt, hebt ein 64-jähriger Salzburger, der am Samstag mit an Bord des Hilfskonvois ist, hervor. Er ist einer von 46 Freiwilligen, die dem gemeinnützigen Verein tatkräftig unter die Arme greifen. Er erzählt von einem Arzt aus Tirol, der seine Praxis aufgelassen und die medizinischen Instrumente nun kostenlos zur Verfügung stellt. „Die Griechenlandhilfe ist deshalb so erfolgreich, weil die Hilfsgüter direkt an die Bedürftigen übergeben werden.“