Jennifer Aniston: Tränen am „Friends“-Set!

„Zeitreise gemacht“

Aniston - die von 1994 bis 2004 die Rolle der Rachel Green in der Sitcom spielte - gab zu, dass sie und ihre Co-Stars sehr naiv waren in dem, was sie erwartet haben, als sie in die Stage 24 in den Warner Bros. Studios zurückkehrten, um das Wiedersehen zu filmen. Und als sie all die gleichen Requisiten und Set-Teile sahen, die in der Originalserie verwendet wurden, wurden sie von ihren Emotionen überwältigt.