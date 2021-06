Betrunkene Frau verletzt Polizistin: Festnahme!

Beamtin im Krankenstand

Die verletzte Polizistin musste noch in der Nacht ihren Dienst abbrechen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Vernehmung der Beschuldigten sowie von weiteren Zeugen an. Nach Abschluss der Erhebungen wird die Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini in Aussicht gestellt.