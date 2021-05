Deutschland: Zu viele Corona-Tests abgerechnet?

Berichte über möglichen Betrug bei der Abrechnung von Corona-Tests in Deutschland schlagen hohe Wellen. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität in Bochum hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Ermittelt werde gegen zwei Verantwortliche eines Bochumer Unternehmens, das an mehreren Standorten Teststellen betreibt. Stichproben hätten nämlich ergeben, dass die Zahl der abgerechneten Tests die tatsächlich durchgeführten um ein Vielfaches überschritten haben.