Tweet geht viral: Lineker hört als TV-Experte auf

„Beim Gedanken des Champions-League-Finales in Porto läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Es ist trotzdem mein letzter Auftritt für BT Sport. Ich habe es geliebt, das beste Klub-Turnier der Welt präsentiert zu haben und Teil einer bahnbrechenden Übertragung in den letzten sechs Jahren gewesen zu sein. Ich möchte mich bei BT Sport für sein großzügiges Verlängerungsangebot bedanken, aber ich lasse das jetzt sein. Es ist Zeit, Sachen zu tun, die ich mir schon immer versprochen hatte, zum Beispiel Leicester City mit meinen Söhnen durch Europa zu begleiten (wie viele solche Möglichkeiten werden wir noch haben?). Großes Dankeschön an alle bei BT Sport, vor der Kamera und dahinter: ihr seid ein verdammt starkes Team. Ich habe es genossen, mit euch zu arbeiten. Ihr wart gut“.