Glenn Close über Jugend in Sekte: „War furchtbar“

Glenn Close hat von ihrer Jugend in einer Sekte berichtet. Ihre Familie habe sie mit sieben Jahren in eine Gruppe namens MRA (Moral Re-Armament, Deutsch etwa: Moralische Wiederbewaffung) eingeführt. Die Sekte habe eine starke Kontrolle ausgeübt, sagte die 74-Jährige in der Fortsetzung der Doku-Serie „The Me You Can‘t See: A Path Forward“ von US-Moderatorin Oprah Winfrey und Prinz Harry.