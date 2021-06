Diese Wurst sollten alle Sportler kennen

Eine richtig knackige Wurst beim Wandern oder zur Jause ist schon was Feines. Leider enthalten die meisten Hartwürste relativ viel Fett und gelten daher nicht wirklich als sonderlich gesund. Auf Wurst also komplett verzichten? Muss man auch nicht. Denn: „Fett raus, Geschmack rein“ - so lautet das Motto der beiden Gründer von Grillido. Das Start-up stellt Würste mit einem hohen Protein- und einem niedrigen Fettanteil her und konnte damit in der deutschen TV-Show „Die Höhle der Löwen“ auftreten.