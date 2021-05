Polizei verwechselte Schüler (16) mit Trafikräuber

Gewaltiger Schock für zwei 16-Jährige in Seiersberg bei Graz: Auf einem Supermarkt-Parkplatz blickten die beiden plötzlich in die Läufe von Sturmgewehren. Ein Schüler wurde von Polizisten sogar am Boden fixiert - mit der Waffe im Rücken. „Trafikräuber gefasst“, funkte ein Beamter. Bei der Überprüfung stellte sich dann aber heraus: hoppla, ein Irrtum! Zurück bleiben zwei traumatisierte Jugendliche.