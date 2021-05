Causa Krsko: „Die Landesregierung muss handeln!“

„Die Landesregierung wird aufgefordert, und sich im Zuge dessen in Form einer Stellungnahme an der bevorstehenden grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung zu beteiligen, in der insbesondere auf das unterschätzte Erdbebenrisiko und die ausstehende Lösung für ein geologisches Endlager in Slowenien und Kroatien fokussiert werden soll", betont die Grüne Klubobfrau.