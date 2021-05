Abgelenkte Lenkerin rammte Radar-Auto in Gmunden

Blick auf Gurtschloss

Der in Gmunden am Montagmorgen um 9 Uhr passiert war, sorgt für den meisten Gesprächsstoff: Der VW Polo einer Traunkirchnerin hatte den VW-Caddy der Stadtgemeinde Gmunden in der Linzer Straße gerammt, während die 25-Jährige gerade auf ihr Gurtschloss geschaut hatte, weil sie den Gurten straffen wollte. Die Lenkerin wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt, das Radargerät flog aber auf die Straße, hat jetzt nur noch Schrottwert.