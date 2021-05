Ein Ausnahme-Trompeter im Portrait

Nachdem er erst eher zufällig zur Musik kam („Mein Vater war bei der Blasmusik, da waren gerade ein paar Hörner zu vergeben“) folgte eine Ausbildung am hiesigen Konservatorium und am Mozarteum. Mittlerweile ist er der Unterrichtende und bezeichnet diese Arbeit als „sehr sexy“: „Ich betreue am Gymnasium Musical-Projekte und bin jedes Mal baff, was da an Kreativität freigesetzt wird. Die Arbeit am Konservatorium ist nicht weniger spannend. Ich versuche, die stilistische Bandbreite der Trompete zu vermitteln - ein schier unendliches Betätigungsfeld.“Barock und Jazz-RockKaum enden wollend ist auch seine stilistische Bandbreit als Interpret. „Ich hörte schon als Jugendlicher sowohl Jazz und Klassik, aber auch Art-Rock (“Van der Graaf Generator„), Electronic-Pioniere wie “Kraftwerk„ oder clevere Post Punk-Bands wie die “Dead Kennedys„, meint der vom sturen Bildungsbürgertum offenbar seit jeher unbeeindruckte 54-jährige.