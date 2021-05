Starautor Thomas Brezina liest bei Erstkommunion

„Sieh die Welt als Garten, wo Gottes Wunder auf dich warten.“ Thomas Brezina hat sich für sein neuestes Buch die Bibel vorgeknöpft - und erzählt in Reimen Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament. Kurz nach den Pfingstfeiertagen liest der Bestsellerautor - Brezina verkaufte bislang mehr als 40 Millionen Bücher - einige seiner Verse in Mondsee. Der 58-Jährige gestaltet die Kommunionsfeier in der Basilika St. Michael aktiv mit. Jedes Kind erhält anschließend ein signiertes Exemplar seiner Reim-Bibel.