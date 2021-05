RB-Abschied? Sabitzer mit Mega-Ausstiegsklausel

Wunschspieler von Mourinho

Star-Trainer Jose Mourinho wollte den 27-jährigen Sabitzer angeblich zu Tottenham Hotspur holen. Nach seinem Rauswurf in London will der Portugiese Sabitzer womöglich nun zu seinem neuen Klub AS Roma locken. In der Vergangenheit hatten auch andere englische Klubs wie Manchester United Interesse signalisiert. Für Leipzig gibt es nur die Devise, Sabitzer in diesem Sommer zu verkaufen oder den Vertrag zu verlängern.