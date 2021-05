Deutsche Frauen fordern Quote von 30 Prozent

DFB in der Krise

Für den DFB kommt dieses Papier zur Unzeit, steckt der größte Sportfachverband der Welt nach dem Rücktritt von Präsident Fritz Keller doch ohnehin gerade in einer seiner allerschwersten Krisen. Ex-Kommentatorin Papenburg hat deshalb schon eine Idee, mit wem die drastischen Maßnahmen innerhalb weniger Jahre am besten zu organisieren sind: mit Ex-Nationalspielerin Katja Kraus, ebenfalls Unterzeichnerin des Papiers. „Sie wäre für mich die perfekte Kandidatin“, sagte die 61-Jährige. Kraus selbst will sich für das Amt der DFB-Präsidentin nicht aufdrängen, aber auch nicht verstecken, wie sie der „Zeit“ verriet: „Ich habe keine Ambition auf irgendein Amt. Aber klar, eine Forderung nach Veränderung ist auch eine Verpflichtung, Verantwortung zu übernehmen.“