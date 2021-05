Von jungen Visionären, denen die Zukunft gehört

Natur im Mittelpunkt

Zweimal Platz 3: Sarah Zangerle und Peter Kurz von der HTL Imst waren ob der Nachricht ganz aus dem Häuschen. Als solches kann man das, was sie planten, allerdings nicht bezeichnen. Sie beschäftigten sich mit der Metamorphose des Hotels „Tramserhof“ in Landeck in ein Naturhotel. „Dabei haben wir uns mit dem Tourismus der Zukunft auseinandergesetzt“, sagt Sarah, „spannend war die Vielseitigkeit des Projektes“. Eine Umfrage lieferte dem Duo die Erkenntnis, was der Gast künftig will: Nachhaltigkeit, Regionalität und vor allem soll die Natur im Mittelpunkt stehen. Baumhäuser und Suiten am Wasser und auf Pfählen als Teil des futuristischen Konzeptes begeisterten auch die FH Kärnten, die das Projekt zum Österreichsieger kürte.