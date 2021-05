Grüne stellen in Graz den Bürgermeister-Anspruch

„Wunsch nach Alternative“

Nicht genug also, um ernsthaft an das Bürgermeisteramt zu denken. Eigentlich, denn die Grüne Spitzenkandidatin Judith Schwentner will nicht hinnehmen, dass der Sieger quasi schon feststeht: „Der Wunsch nach einer Alternative ist groß in der Bevölkerung. Seit einem Vierteljahrhundert gibt es eine Pattsituation zwischen ÖVP und KPÖ. Und ihre Ideen für Graz sind genauso alt wie ihre Rivalität“, sagt sie .