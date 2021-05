Karim Onisiwo schaffte auf Umwegen den Durchbruch

Mit Mainz kickte er sich aus der Krise, zuletzt beim 1:1 in Frankfurt gelang Onisiwo sein viertes Saisontor. Sein Fazit nach sechs Jahren A-Nationalteam? „Schwankend.“ 2015 debütierte der Wiener unter Marcel Koller, heute hält er bei elf Länderspielen. „Unter Foda bin ich nun kontinuierlich dabei, bekomme hie und da Einsatzminuten.“ Klar sieht er Luft nach oben, will sich noch mehr aufdrängen: „Das wäre speziell in Blickrichtung EURO ganz wichtig.“