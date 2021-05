Stefan Raabs Kult-Pensionistin Ingrid ist tot

Demnach sei Ingrid am frühen Dienstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung in Köln verstorben. „Sie ist nach längerer Krankheit friedlich eingeschlafen“, bestätigte Klaus der Zeitung. „So leidenschaftlich sie sich vor laufender Kamera gezankt haben, so stark war die Liebe des schrulligen TV-Paares im Privatleben“, ließ die Familie zudem in einem Statement mitteilen.